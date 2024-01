Iran bombarda l’Iraq | distrutto centro del Mossad Abbattuti 3 droni su base Usa a Erbil

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nuova escalation nell’ostilità in Medio Oriente. Le Guardie rivoluzionarie dell’hanno lanciato un attacco missilistico nel nord delcontro quella che hanno definito unadi spionaggio del, che è stata “distrutta”. Trearmati sono stati inoltrementre sorvolavano l’aeroporto di, dove si trovano le forze americane e della coalizione internazionale, ha reso noto il servizio antiterrorismo del Kurdistan iracheno, senza fornire ulteriori dettagli. In una nota, i Guardiani della rivoluzioneiani hanno rivendicato l’azione, sostenendo di aver attaccato anche le basi dell’Isis nel nord della Siria, considerato responsabile dell’attentato a Kerman del 3 gennaio scorso, ...

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i ... (ilmessaggero)

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i ... (ilmessaggero)

Per il Consiglio di Sicurezza della regione del Kurdistan si tratta di una "palese violazione che compromette la sovranità della regione del Kurdistan e dell'Iraq" e l'accusa all'è di usare ......22 Guterres, indagare su violenze sessuali Hamas del 7/10 01:36 Gaza: "Almeno 25 morti in nuovi bombardamenti israeliani sulla Striscia" 00:29: "Distrutto il quartier generale del Mossad e Erbil"...Israele – Hamas, le news di oggi dalla guerra: Israele attacca “infrastrutture operative” di Hezbollah in Libano. Le Guardie rivoluzionarie iraniane: “Distrutto il quartier generale del Mossad a Erbil ...Baghdad: "Attacco a sovranità, denuncia a Consiglio Sicurezza Onu". Raid anche nel nord della Siria contro l'Isis Nuova escalation nell'ostilità in Medio Oriente. Le Guardie rivoluzionarie dell'Iran h ...