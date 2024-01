Iran attacca il consolato Usa in Iraq | diverse esplosioni | cosa sta succedendo

... in azione dal Libano e nel Mar Rosso, foraggiati dall'. In segno di solidarietà per la ... Sugli Stati Uniti: "Stanno espandendo la guerra, anche se chiedono di evitare un'escalation". E a ...L'obiettivo sono gli Houthi , ribelli sciiti finanziati dall'. I ribelli stanno dimostrato vicinanza alla popolazione palestinese con il blocco e l'alle navi mercantili e petroliere ...Roma, 15 gen. (askanews) – Un fitto bombardamento condotto con droni e missili ha colpito la città curda di Erbil in Iraq. L’aeroporto è stato chiuso al traffico aereo. A rivendicare l’attacco, citato ...I Guardiani della Rivoluzione di Teheran hanno lanciato un’operazione su larga scala, presentata come rappresaglia contro “nuclei di terroristi anti-iraniani”. Un’ondata di missili balistici si è ...