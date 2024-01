Iowa | Donald Trump | onorato e rinvigorito dalla vittoria nei caucus

Il gelo record non ferma gli elettori dell', che hanno mandato nella notte un segnale chiaro e forte in apertura della corsa alla Casa Bianca 2024:Trump trionfa ed è già lanciato verso il ...L'ex presidenteTrump ha vinto in modo netto i caucus del Partito Repubblicano americano in, il primo Stato in cui gli elettori del partito hanno votato per scegliere chi candidare alle presidenziali del ...Trump vince in Iowa, e ora capiamo che potrebbe tornare a guidare il mondo La vittoria del tycoon, è avvenuta con un margine più ampio di quello dei sondaggi.Donald Trump ha vinto i caucus dell'Iowa, prima tappa del processo di selezione per la scelta del candidato repubblicano alla Casa Bianca. A incoronarlo, per ...