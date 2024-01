Inzaghi | «Supercoppa? Non sappiamo cosa aspettarci! Scudetto a 3»

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha parlato dia Londra durante la cerimonia dei Best Fifa 2023. Il tecnico dell’Inter allarga la corsa al titolo. Le sue parole da Sport Mediaset. ARABIA E SECONDA STELLA ? Ieri a Londra per la cerimonia dei Best Fifa 2023, Simoneha risposta alle domande su: «La? Siamo i detentori del titolo, andremo a Riad per questa nuova edizione. Nonbeneaspettarci, perché eravamo abitati alla finale secca tra vincitori del campionato e quelli della Coppa Italia, però è un nuovo format che cercheremo di onorare al massimo.? Abbiamo fatto 20 giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così. Ci sono squadre forti che vogliono ...

Inter contro Lazio in questa inedita semifinale diè anche una rivincita sempre a Riyad trae Sarri. Il primo confronto tra i due inandò in scena nel dicembre 2019 . ...I prossimi giorni forniranno una dimostrazione chiarissima con la primaitaliana in ... Simoneabbozza limitandosi a dire che si tratta di "una novità". Maurizio Sarri, invece, carica:...A Londra per i The Best Fifa 2023, Simone Inzaghi ha espresso le sue sensazioni sulla semifinale di Supercoppa italiana, in cui venerdì 19 gennaio sfiderà la Lazio. Queste le parole ...Reduce dalla goleada di Monza, l'ambiente nerazzurro è turbato da una pessima notizia alla vigilia dell'avventura nella Supercopppa Italiana.