Intesa Telefono Azzurro-Cnel | Brunetta | “Lieto di poter avviare questa importante collaborazione”

(Di martedì 16 gennaio 2024) ROMA – È stato siglato oggi a Roma un protocollo d’triennale tra il, per la promozione di convegni, seminari e dibattiti dedicati alla salute mentale e al benessere psico-fisico dei minori in situazioni di disagio o vittime di violenze. Anche l’impiego delle nuove tecnologie tra i giovani sarà al centro di approfondimenti periodici che riguarderanno, ad esempio, la realtà immersiva del Metaverso, l’uso dei social media e i potenziali rischi e opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica. Altro oggetto di indagine sarà la tutela dei dati personali del minore, necessaria per sensibilizzare i più giovani verso l’uso responsabile delle tecnologie digitali e dei social network. Il protocollo prevede, inoltre, la partecipazione ai programmi di istruzione e formazione offerti dal ...

È stato siglato oggi a Roma un protocollo d'triennale tra il Cnel eAzzurro, per la promozione di convegni, seminari e dibattiti dedicati alla salute mentale e al benessere psico - fisico dei minori in situazioni di disagio o ...L'intesa analizza le conseguenze dell'uso delle nuove tecnologie per l'infanzia, rischi e opportunità dell'innovazione tecnologica.