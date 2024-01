Intesa Sanpaolo | focus sull’aerospazio | valore aggiunto all’economia campana per 880 mln

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il laboratorio Esg di, lanciato nel 2022 e nato per migliorare il profilo di sostenibilità delle imprese verso investimenti ed obiettivi in progetti di economia sostenibile, digitale e circolare grazie alla collaborazione con importanti partner locali, dedica una giornata di approfondimento al settore aerospaziale campano, sempre più distintivo nel panorama nazionale e capace di crearedella Campania per 880 milioni, e dell’intero Mezzogiorno, superando il miliardo e mezzo di euro. La riflessione sulla Space Economy tra sostenibilità, sfide tecnologiche e opportunità si è svolta nei locali di Talent Garden, in via San Giacomo a Napoli “L’accordo con il Distretto Aerospaziale della Campania, siglato poco più di un anno fa, rafforza ulteriormente il nostro ...