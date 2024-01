Inter | Zanetti | 'Supercoppa trofeo che arricchisce la storia Mi dispiace per Mourinho | ci teneva alla Roma'

Henrietta Csiszar , centrocampista dell’Inter Women, in un’intervista al Matchday Programme ha parlato della sua passione per il calcio, ma anche gli ... (inter-news)

Il vicepresidente dell’ Inter Javier Zanetti in un’ Inter vista a Planetwin365.news fa il punto della situazione in chiave Supercoppa Italiana, che ... (sportface)

Il vicepresidente dell'Javierin un'intervista a Planetwin365.news fa il punto della situazione in chiave Supercoppa Italiana, che vedrà impegnati i nerazzurri da venerdì: ' È un obiettivo importante e ...Così il vice presidente dell'Javier, a Planetwin365.news, in merito all'esonero di José Mourinho, tecnico del triplete nerazzurro del 2010.Qualche giorno ancora e poi Inter e Lazio si affronteranno a Riad in una gara secca valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. In vista del match, ai microfoni di Planetwin365.news, si è ...Obiettivo Supercoppa. Il vice presidente dell`Inter Javier Zanetti fa il punto a poche ore dalla partenza dell`Inter per Riad, dove venerdì i nerazzurri saranno.