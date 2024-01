Inter-Lazio | riposa Luis Alberto? Un ex in vantaggio! Le ultime

(Di martedì 16 gennaio 2024) Venerdìsi sfideranno nella seconda semifinale della Supercoppa italiana. Simone Inzaghi e Maurizio Sarri pensano già alle probabili formazioni che scenderanno in campo. Sky Sport anticipa qualche possibile scelta considerata la situazione precaria di Ciro Immobile e la possibile esclusione diDI FORMAZIONE – Maurizio Sarri studia la formazione migliore da schierare in campo contro l’, nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo l’emittente televisivo, il tecnico biancoceleste potrebbe escludere ancora una voltaa centrocampo, puntando tutto sull’impiego dell’ex nerazzurro Matìas Vecino. Da valutare anche le condizioni di Ciro Immobile, non al meglio dopo l’infortunio. ...

“Mourinho esonerato? Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano ... (sportface)

...contro l', sconfitta per 2 - 1, terzo e ultimo trofeo con la Roma. Nel campionato successivo (2008 - 2009) segna il suo primo gol in un derby l'11 aprile 2009, match vinto 4 - 2 dalla. ...L'altra semifinale tra, in programma venerdì 19 gennaio, e la finalissima, in programma lunedì 22, saranno trasmesse, invece, in diretta su Canale 5. .c - entry > p" data - relocate ...Il club inglese vorrebbe inserirsi alla corsa per il brasiliano che a giungo potrebbe lasciare la Lazio a parametro zero. Su Felipe Anderson ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus.Qualche giorno ancora e poi Inter e Lazio si affronteranno a Riad in una gara secca valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. In vista del match, ai microfoni di Planetwin365.news, si è ...