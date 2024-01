Inter-Lazio | i convocati di Sarri per la Final Four di Supercoppa

La Lazio oggi è scesa regolarmente in campo a Formello per l’ ultimo allenamento prima della partenza in Arabia Saudita per la semifinale di ... (inter-news)

Inter-Lazio sarà la seconda semifinale in ordine di tempo della Supercoppa italiana in Arabia. La squadra di Sarri è in un momento positivo. FOCUS ? ... (inter-news)

...sul tema e le responsabilità di un'annata che vede la Roma nona in classifica ( - 22 dall', ma solo - 5 dalla zona Champions occupata dalla Fiorentina), eliminata in Coppa Italia (dalla...)...Napoli, Fiorentina,scaldano i motori in vista del formato final four che trae ispirazione dal modello spagnolo. Supercoppa Italiana: via alla 36a edizione, dove si gioca . Napoli e ...Neanche il tempo di presentare la partnership con la Regione Lazio per la Supercoppa Italiana che il presidente Lotito ha deciso partire con la squadra ed è in arrivo ...Lazio, Lotito: "Il motto della Lazio è 'Non mollare mai', sono cambiati risultati e atteggiamenti. Siamo coscienti di poter vincere dei trofei".