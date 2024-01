Inter e Milan | rinnovamento del prato di San Siro | da Verona le nuove zolle | quasi 10 giorni di lavoro

I tifosi rossoneri l’anno scorso si erano lamentati del fatto che non ci fosse Leao per la semifinale di Champions League persa contro l’Inter. Ora ... (inter-news)

Davide Bartesaghi potrebbe lasciare il Milan in questo Calciomercato invernale per giocare con maggiore continuità. Finirà in Toscana? (pianetamilan)

... De Rossi vince la sua seconda Coppa Italia allo stadio Olimpico ancora contro l', sconfitta ... Il 22 dicembre 2012, prima del fischio d'inizio di Roma -, De Rossi raggiunge le 400 presenze ...CONSIDERAZIONI PERSONALI Secondo me queste cose non dovrebbero esistere, ok, la rivalità frac'è, ma non devono succedere queste cose, è ingiusto... Dopo, queste situazioni non ...E` iniziato ieri il processo di rinnovamento del prato di San Siro. Il terreno di gioco ha subito un pesante stress tra dicembre e la prima metà di gennaio, accentuato.I Friedkin continuano il casting per l'allenatore del futuro, ma adesso la Roma può contare su un tecnico che ci metterà l'anima ...