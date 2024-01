Inter atterrata in Arabia Saudita Inizia l’avventura in Supercoppa

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’è arrivata in questo momento in. Il club nerazzurro è atterrato a Riyadh con un volo partito da Milano alle ore 15.l’esperienza con vistaItaliana. ARRIVO – L’a Riyad in, dove giocherà la prima partita delle Final Four diItaliana contro la Lazio venerdì alle ore 20. Il club nerazzurro ha preso il volo partito da Milano alle 15 ed è arrivata alle 20.25, 22.25 ore locali. Giovedì sarà la giornata dedicata ai media e al consueto programma della vigilia con allenamento all’Al Riyadh Club, fino a venerdì stesso Simone Inzaghi e i suoi si prepareranno a giocare l’ennesima competizione della stagione.-News - Ultime ...