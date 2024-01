Inter | arriva la scelta di Taremi | i dettagli

(Di martedì 16 gennaio 2024) No a Turchia e no all'Arabia: Mehdiha scelto l'. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo è ciò che è...

Arriva no investimenti in casa Inter . Ma no, prima che possiate esultare, non riguardano il calciomercato. Bensì un miglioramento per lo staff ... (inter-news)

Al posto dello Special One in panchinauna bandiera giallorossa come Daniele De Rossi e a ...solo sulla semifinale di Supercoppa italiana in programma venerdì sera a Riyad contro l'. Testa ...... ma di un certo Wazza , tifoso dell'noto su X che non ha perso tempo, spiegando al cantante, ... "Grazie per la pubblica gogna": Fedez finisce nei guai, dopo l'errorela dura rispostaNo a Turchia e no all`Arabia: Mehdi Taremi ha scelto l`Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo è ciò che è emerso dall`ultimo vertice tra il club.Qualche giorno ancora e poi Inter e Lazio si affronteranno a Riad in una gara secca ... Parlando della competizione poi, l'argentino ha voluto condividere anche un ricordo: "Tutte sono arrivate dopo ...