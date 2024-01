Inter | Acerbi | 'A Istanbul è andata come doveva andare Tra Conte e Mancini scelgo il secondo'

Seconda parte dell’intervista di Acerbi . Il difensore dell’Inter, nel lungo intervento a Box to Box dal canale YouTube di Che Fatica La Vita Da ... (inter-news)

L’ Inter vista contro Genoa e Verona non ha convinto fino in fondo, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato qualche preoccupante segnale... (calciomercato)

Monza-Inter - riposa Acerbi ma non Barella? Probabile formazione

In Monza-Inter, partita valida per la 20ª giornata di Serie A, dovrebbe riposare Acerbi ma non Barella. Le ultime sulla Probabile formazione di ... (inter-news)