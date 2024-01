Inps | Fava | “Ruolo strategico per il Paese | fondamentale il coinvolgimento delle parti sociali”

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – “L’idea del nuovoè di trasformarlo nella piattaforma privilegiata del welfare del. Una piattaforma operativa a servizio di tutte le organizzazioni che operano nel complesso e articolato sistemapolitichee previdenziali: un vero e proprio hub del welfare, una struttura che si ponga come interfaccia con i cittadini in tutte le prestazionie previdenziali, anche grazie alle opportunità del digitale. Tutto il progetto del nuovosarà incentrato sull’ascolto di tutti gli stakeholder: i dipendenti, le istituzioni, le, i cittadini, come ha affermato nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica, Mattarella. Affermare i diritti significa ascoltare”. È quanto ha affermato oggi ...