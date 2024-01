Innovazione | lo store GPT di OpenAI pieno di “robot-fidanzate” per persone sole

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il negozio GPT appena lanciato daè già inondato didiIA, sollevando interrogativi sull’applicazione delle politiche di utilizzo e sulle implicazioni sociali di così tanti uomini che si rivolgono aiIA per compagnia. Quartz riferisce che, appena due giorni dopo il lancio del negozio GPT di, è emersa una tendenza che desta preoccupazione: l’afflusso diIA. Questo nuovo sviluppo nello, che offre versioni personalizzate del popolare chatbot ChatGPT, non sembra essere ciò cheaveva inizialmente pianificato durante lo sviluppo del mercato dei bot. Una ricerca per “fidanzata” nel negozio fa apparire rapidamente almeno otto chatbot IA con temi romantici, inclusi nomi come ...

... potrai usufruire dei saldi anche presso i punti vendita fisici (Locator). Non perdere l'...possibile coniugare l'eccellenza e la tradizione artigianale italiana con la modernità e l'...'Con la capacità di accelerare la crescita, incrementare l'efficienza, alimentare l'e ... Modernizzare le tecnologie in -Visti i continui investimenti in tecnologia da parte dei ...I device, per ora, restano fermi alle dogane in attesa di tornare disponibili negli store. Si risolverà la diatriba sui brevetti con la medtech MasimoCresce la presenza Lube a Milano. Il 20 gennaio sarà inaugurato un nuovo store certificato in via Gallarate in un'area ...