Influenza | Oms Europa | ' casi quadruplicati | +58% ricoveri in 2 settimane'

Un vero e proprio Boom di malattie respiratore in questa stagione, tra Covid ed influenza : la conferma arriva direttamente dall’ esperta Oms Se non ... (notizie)

(Adnkronos) – Sull' Influenza "in tutta la regione europea nelle ultime due settimane si è osservato un aumento del 58% dei ricoveri segnalati per il ... (periodicodaily)

I casi disono quadruplicati tra novembre e dicembre. Come previsto, i gruppi più colpiti ... direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità () per l'Europa che,...I casi disono quadruplicati tra novembre e dicembre. Come previsto, i gruppi più colpiti ... direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità () per l'Europa che,...Secondo un nuovo studio condotto dall'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) «almeno 1,4 milioni di vite» in Europa sono state «salvate grazie ai vaccini Covid-19, sicuri ed ...(Adnkronos) - Dopo 15 anni di promozione dell'uso del sale iodato l'Italia è 'iodosufficiente', con una forte diminuzione dei rischi legati ...