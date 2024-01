Influenza 2024 | il quadro Oms | “Casi quadruplicati in Europa”

(Di martedì 16 gennaio 2024) I dati: +58% ricoveri in 2 settimane, terapie intensive salite del 21%. Preoccupano la pressione su ospedali e pronto soccorso sovraffollati Sull'"in tutta la regione europea nelle ultime due settimane si è osservato un aumento del 58% dei ricoveri segnalati per il virus e un aumento del 21% dei ricoveri in terapia intensiva rispetto

... un centro di scambio e disull'energia nucleare in Europa. Un'altra area di lavoro ... le due società sperano di trovare siti per il loro prototipo nele di garantire l'accesso al ...I casi disono quadruplicati tra novembre e dicembre. Come previsto, i gruppi più colpiti dalla malattia grave sono gli over 65 e i giovanissimi". E' il quadro tracciato da Hans Kluge, ...In questo periodo di recrudescenza di covid e influenza stagionale, nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San ...La situazione è particolarmente evidente nell'area di Lecce, dove l'Azienda Sanitaria Locale (Asl) ha lanciato un appello ai cittadini affinché evitino di intasare i pronto soccorso con accessi non ...