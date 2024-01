(Di martedì 16 gennaio 2024)lepreliminare sull’e il “raffreddamento” dei. Nel mese di dicembresi stima infatti che l’indice nazionale deialper l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,7% del mese precedente e +11,6% del dicembre 2022). Complessivamente, rileva, ialrisultano accresciuti del 5,7%, in netto rallentamento dall’8,1% del 2022. Tale andamento risente principalmente del venir meno delle tensioni suidei Beni energetici (+1,2%, da +50,9% del 2022). Inel comparto alimentare evidenziano invece ...

ha comunicato che a dicembre 2023'indice nazionale dei ...Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (...ha rilevato che: In collaborazione con edutrading Il ...vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato Guarda'... Italia,di dicembre in focus Partner Cambio ...