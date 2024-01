Inflazione Italia | Istat | a dicembre +0 | 2%

... a causa del picco del 2022, consentono confronti anno su anno favorevoli " ha spiegato Prometeia " secondo cui nel 2024 l'dovrebbe attestarsi al 2,1%, con un'core al 2,5%. Per ...... soprattutto per due potenze esportatrici comee Germania", ha dichiarato Tajani. "Stiamo ...potrebbe influenzare già nelle prossime settimane i prezzi dell'energia e di conseguenza l'. ...Sale lo spread, ma scende l’inflazione in Italia e migliora la fiducia degli investitori in Germania Sul mercato secondario dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund decennali sale a 161 punti ...La crisi del Mar Rosso mette in difficoltà l'economia europea ed italiana. I porti del sud e di Genova sono i più a rischio ...