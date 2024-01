Infarto in tribuna durante il match | morto tifoso inglese

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sugli spalti della partita di League One, in Inghilterra, tra Bolton e Cheltenham, un signore di 71 anni ha perso la vita È arrivata una bruttissima notizia nell’ultimo weekend di calcio. Ancora una tragedia, purtroppo, si è consumata sugli spalti di uno stadio, e i medici non hanno potuto fare nulla. Non si tratta di scontri tra tifosi, ma di un sostenitore del Bolton Wanderersdopo aver avuto un arresto cardiaco. Il suo nome era Iain Purslow: si trovava inla partita contro il Cheltenham Town di sabato scorso. Prima che il suo cuore smettesse di battere, le persone accanto a lui erano riuscite a chiamare il personale paramedico, che purtroppo però ha solo potuto constatare il decesso. Tifosi del Bolton sugli spalti (Ansa) – Cityrumors.itInfatti, il 71enne era stato subito sottoposto alla ...