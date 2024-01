Inclusione degli studenti stranieri | Costarelli ANP | “Valditara ha ragione | l’attuale sistema non è efficace”

Tuttavia, per alcune famiglie il pagamento di Assegno dipotrebbe essere sospeso dopo pochi mesi . Ci sonoobblighi, infatti, che se non rispettati possono portare all' interruzione ......È stata istituita dal governo Schifani la Rete regionale per la protezione e l'sociale. ... favorendo la consultazione periodica delle parti sociali eorganismi del Terzo Settore. La ...«Forse - scrive Vincenzo Falabella - è sufficiente ricordare quanto ripeteva spesso il compianto Andrea Canevaro, uno dei “padri” dell’inclusione scolastica nel nostro Paese, ovvero che ...Assegno di inclusione, rischio immediata sospensione dei pagamenti per chi non assolve all'obbligo di presentazione presso i servizi sociali del Comune. C'è tempo 120 giorni dalla firma del Pad.