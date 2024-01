Incidente sulla statale nel foggiano | morto autista di tir Nel pomeriggio

Una persona è rimasta ferita in un Incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli sulla strada statale 172 “dei Trulli” a Martina Franca, in ... (tarantinitime)

15 gennaio 2024- A Cadoneghe, sulla strada regionale 308 del Santo in direzione Castelfranco, si è verificato un tremendo Incidente , per cause ... (ilfaroonline)

... mentre Evenepoel addirittura nel 2021 (quando ancora stava recuperando dal terribile... Ma Red Bull ha un capitale ingente da riversarepiazza, e allora nulla può essere dato per ...Nell'perdono la vita 14 persone subito e 18 nei giorni successivi. VIDEO Il 29 giugno ... fuoriesce una grande quantità di gas che avvolge i binari e le abitazioni affacciatelinea ...Pochi giorni fa, si è verificato un altro incidente in cui è stato sfondato un guardrail. Un’Audi A4, sul cavalcavia di Mestre, lo stesso della strage dello scorso 3 ottobre, si è schiantata contro le ...Terribile incidente, questo pomeriggio, sulla Strada Statale 655 che collega Candela a Foggia, all’altezza di Ascoli Satriano al chilometro 21. Per cause ancora in fase di accertamento, un tir si è ri ...