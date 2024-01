Incendio per rimuovere la vegetazione | due divieti di dimora

Poteva essere una strage e, invece, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Uno scuolabus di un istituto comprensivo, in provincia di ... (orizzontescuola)

... la violinista ucraina di 40 anni, in fuga dalla guerra e ustionata nell'che si era ... la 40enne era stata ricoverata in un primo momento in prognosi riservata al Policlinico di Chieti,...Inoltre, rappresenta anche una tutela in caso di risarcimentodanni a terzi . La polizza casa prevede diversi tipi di coperture : le più comuni sono furto e rapina,, eventi sismici e ...Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che sono riusciti a spegnere l'incendio. Le autorità competenti, tra cui il 118 e la Polizia Locale, sono giunte ...