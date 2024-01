Incendio a Mapello | giovedì l’addio a Teresa De Marco | morta intrappolata nel suo appartamento

(Di martedì 16 gennaio 2024). Gli inquirenti non hanno dubbi: un tragico incidente domestico è costato la vitaDe, la 90ennelunedì mattina nell’scoppiato nella sua abitazione in via Dante Alighieri, pieno centro storico del paese. Originaria di San Martino di Finita (Cosenza), da giovane aveva lavorato per un ristorante a Bellinzona, cantone svizzero del Ticino. Vedova del marito Giovanni Maestroni, nel 2019 si era trasferita a Prezzate, dove viveva da sola seppur seguita nelle piccole faccende quotidiane dai figli Gianfranco, Angela ed Elena. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.30 da un passante, lo stesso che ha visto le fiamme uscire da una finestra al primo piano. Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco hanno effettuato i sopralluoghi e rinvenuto il corpo ormai carbonizzato della ...

