“In centro a Milano ho visto un uomo correre verso di me | mi si è lanciato addosso e ha iniziato a sputare Era un gesto di dispezzo” | Elenoire Casalegno parla dell’aggressione subita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Da ‘The Look of The Year‘, un noto concorso per modelle, ai tanti programmi tv (‘Jammin’, poi arrivò il Festivalbar, ‘Pressing’, ‘Scherzi a parte’),è un volto molto amato del piccolo schermo e si è raccontata in un’intervista all’Adnkronos. Di recente, della ex modella si èto molto per un post social nel quale ha denunciato un tentativo di aggressione subito a: “È una città che amo e alla quale sono estremamente grata perché mi ha accolto, io arrivo da Ravenna, dalla Romagna, eè la città dove ho deciso di vivere e di mettere su famiglia, mia figlia è nata qui, la mia casa è qui per cui è la mia città. Quello che vedo oggi anon l’ho maiprima, un tempo non avevo paura di andare in giro per la città, oggi avverto ...