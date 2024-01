In casa oltre un chilo di marijuana | arrestati due pusher

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInavevanoundi, di una parte già suddivisa in 193 dosi, e anche una dose di cocaina: per questo i carabinieri della compagnia Stella hanno arrestato duenel Borgo Sant’Antonio Abate. I militari, che hanno setacciato piazza Garibaldi e le zone limitrofe, hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento al piano terra di via S. Antonio Abate e i due non hanno fatto in tempo a fuggire. Durante il servizio a largo raggio sono stati identificate 46 persone, di questi 22 erano pregiudicati, e controllati 26 veicoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

«White House For Sale», Casa Bianca in vendita. Si intitola così il rapporto redatto da alcuni membri democratici della Commissione di vigilanza ... (open.online)

Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza ... (dayitalianews)

Leggi Anche Primarie Usa, in Iowa stravince Trump: l'ex presidenteil 50% tra i repubblicani si mostra più forte dei processi (e del gelo) Nella lunga ed estenuante corsa allaBianca in ...... parte così la maratona per le Presidenziali Usa 2024 La corsa allaBianca entra nel vivo con ... con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti,il doppio del primato ...Nove indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Sono i primi risultati dell’operazione denominata Gioiello che è stata eseguita da oltre cen ..."La superpotenza numero uno al mondo, campione del capitalismo occidentale, in termini di ‘minimo comune denominatore’ democratico è arretrata peggio dell’Afghanistan" ...