Impallomeni | «Inter | uno straordinario! Milan-scudetto? Se Leao…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’vince a Monza anche grazie a un Mkhitaryan in grandissimo spolvero.dedica un pensiero al centrocampista armeno e fa il punto sulla risalita del, alludendo a una chancema solo a determinate condizioni. Di seguito il suovento a TMW Radio PREZIOSO – L’di Simone Inzaghi ha vinto anche sul campo del Monza con un Henrikh Mkhitaryan come sempre preziosissimo. Stefanodedica un pensiero all’armeno: «Mkhitaryan giocatore straordinario che sta riscoprendo una seconda giovinezza. Straordinario nella vittoria di Monza».parla anche della corsa, non escludendo completamente il: «Se può pensare solo al terzo posto? Non mi ha entusiasmato il ...