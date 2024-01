Immigrazione irregolare | nel 2023 record di sbarchi secondo Frontex

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel corso dell'anno solaregliirregolari di migranti all'interno dell'Unione Europea hanno toccato quota 380 mila con una crescita del 17% rispetto all'anno precedente. A comunicarlo èche certifica come si sia registrato così il livello più alto dal 2016. La maggiore quota di arrivi (41% del totale) è stata registrata nell'area del Mediterraneo centrale, dove l'incremento rispetto al 2022 è stato del 49%.

Nel progetto di legge sull'immigrazione sono state rafforzate le misure di stampo repressivo, per facilitare le Espulsioni degli stranieri ... (ilgiornale)

Il contrasto “ all’immigrazione irregolare per quello che riguarda la rotta balcanica è un obiettivo che Roma e Belgrado condividono”. Così il ... (secoloditalia)

... lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione delle norme sull'...sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per ricettazione, furto e lesioni ...... lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione delle norme sull'... L'uomo,sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per ricettazione, furto e ...Orvieto, 16 gennaio 2024 - Uno straniero arrestato e uno espulso dall’Italia: è questo il risultato di un’operazione di polizia giudiziaria portata a termine nei giorni scorsi dal Commissariato di Pub ...Ammortizzatori e permessi di soggiorno, così ci si muove per salvaguardare i lavoratori finiti nell'ingranaggio ...