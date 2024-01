Immigrazione incontrollata | Ciocca Lega contro la commissaria Ue Johansson | “Basta! Serve una Rivoluzione europea”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Le parole dellasono un insulto alla sovranità delle nazioni europee e un’offesa ai cittadini che lavorano duramente per sostenere le loro economie – scrive in una nota l’europarlamentare della, Angelo-. L’clandestina, che lasembra sostenere, è un affronto allalità e alla sicurezza dei nostri cittadini. Non possiamo permettere che l’Italia e l’intera Unionediventino un terreno fertile per gli scafisti e per coloro che cercano di sfruttare il sistema a proprio vantaggio. L’Italia, in particolare, ha sofferto enormemente a causa dell’clandestina. Nel 2023, abbiamo visto approdare sulle nostre coste oltre 155.000 migranti, con un costo complessivo ...