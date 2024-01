Il vicolo cieco del disegno di legge di Calderoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildidi Roberto(che definì i napoletani “Topi da derattizzare”) sull’Autonomia differenziata per rendere costituzionali ulteriori privilegi al Nord (a spese di tutti) e negare di fatto diritti fondamentali al Sud, approda in Senato. I parlamentari meridionali della maggioranza sono pronti a votarlo: hanno già approvato l’ordine del giorno della Lega, per dare paghe più basse agli insegnanti del Sud; fatto passare il furto di quasi quattro miliardi dal fondo di perequazione destinato ai Comuni più poveri del Sud; condiviso lo svuotamento del Pnrr di progetti per il Sud da finanziare (forse…) con le risorse Coesione-e-Sviluppo, che pur essendo già all’80% per il Sud, verrebbero dirottate altrove; eccetera. E uno dei due relatori deldiè del Sud, il molisano ...

... gli avvocati al lavoro per trovare un'intesa (Cleary Gottlieb per Mittal e lo studio Chiomenti per Invitalia) sarebbero finiti nuovamente in un. Secondo alcune fonti vicine al dossier, "...Schlein si ritrova spalle al muro, in un. L'aut aut, trasversale, suona così: "Se vuoi candidarti in Europa allora restaci". Lo dice il già veltroniano Walter Verini, senatore, in un'...Sono bastate meno di ventiquattro ore per trasformare il piano B in un’arma a doppio taglio. Come riportato ieri dal Giornale, Elly Schlein, voleva tenersi aperta la possibilità di un esilio europeo c ...Governo indisponibile alle richieste degli indiani per l'uscita. E il Tar boccia il ricorso contro il blocco del gas ...