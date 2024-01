Il Veneto boccia la legge sul fine vita

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - Non passa inla proposta dipopolare sulproposta dall'associazione Luca Coscioni. Non sono passati al voto del consiglio regionale i primi due dei cinque articoli della proposta sul suicidio medicalmente assistito, che torna così in commissione. La votazione ha visto la maggioranza di centrodestra spaccarsi, con Forza Italia e Fratelli d'Italia contrari e la Lega favorevole insieme alle opposizioni. Marco Cappato, non è stata colta un'opportunità "Dobbiamo prendere atto che, nonostante l'impegno generoso di tante consigliere e consiglieri regionali che hanno agito sulla base di convinzioni invece che di appartenenze politiche, l'opportunità creata non è stata per il momento accolta dalla maggioranza assoluta dei votanti in Consiglio regionale. Auspichiamo che il Consiglio vorrà presto ...