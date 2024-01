Il teorema della passione | il viaggio della vita di Mariastella Giorlandino

...rintracciato e sequestrato dai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio nei magazzini... Prendi une ci costruisci sopra una tua verità, non la verità. E valorizzi tutte quelle ipotesi ..."Diffamazioni su diffamazioni. Il metodo è sempre quello. Prendi une ci costruisci sopra una tua 'verità' non la verità. E valorizzi tutte quelle ipotesi che ... il FonzieGarbatella, un ...Ci sarebbe una seconda inchiesta, dopo quella aperta dalla Procura di Macerata per il caso del dipinto di Manetti, a carico di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura sarebbe indagato anche d ...Mariastella Giorlandino, un nome che ha segnato il mondo della sanità per oltre quarant’anni, sta per condividere la sua ...