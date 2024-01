Il Settebello è bronzo europeo | Campagna | “Verso i Giochi sarà difficile | ma non molliamo”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Zagabria – Arriva una splendida medaglia didal, agli Europei di Pallanuoto Maschile. A Zagabria, l’Italia ha battuto l’Ungheria campione del mondo per 12-7 (parziali 4-1, 4-2, 2-1, 2-3) ma non strappa ancora il pass per Parigi 2024, che dovrà conquistare ai prossimi Mondiali di Doha. Questi ultimi in programma dal 5 febbraio. Il racconto della partita, le statistiche, le interviste, i gironi e il calendario (federnuoto.it) Ilconquista la medaglia diai campionati europei di pallanuoto, a Zagabria. Batte l’Ungheria campione del mondo per 12-7 (parziali 4-1, 4-2, 2-1, 2-3) e torna sul podio continentale dopo 10 anni. Gli azzurri dominano la partita; strappano subito sul 6-1, cambiano campo sull’ 8-3 e alimentano gradualmente il break fino al +8 (12-4). C’è dentro tanta intensità che ...

L'Italia non e' ancora qualificata per le Olimpiadi di Parigi. Gli ultimi quattro pass saranno assegnati ai Campionati mondiali che si svolgeranno a Doha in Qatar dal 5 al 17 febbraio. Sono già ...di, 10 anni dopo quello di Budapest. L'Europeo a Zagabria finisce sul terzo gradino del podio per la squadra di Sandro Campagna che batte 12 - 7 i ragazzini ungheresi di Varga. Il c.t. Campagna: "Ai Mondiali caccia al pass olimpico con fiducia"