Il rinascimento saudita di bin Salman | giustiziate 1 257 persone

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’Arabiaha giustiziato almeno 172nel 2023, nonostante il principeMohammed binavesse promesso di “limitare” le esecuzioni capitali nel suo Paese in nome del “arabo” di cui si fa un gran parlare anche qui in Occidente. Il triste primato di binDa quando il principe ereditario e suo padre, re, hanno assunto il potere nel 2015, l’Arabiaha giustiziato almeno 1.257, con una media di 140all’anno. I sette anni più sanguinosi della storia moderna del Regno si sono verificati sotto la loro guida e il tasso di esecuzioni è quasi raddoppiato. I numeri si ottengono incrociando i dati dell’Ong Reprieve, dell’Organizzazione ...

La vittoria di Riad per l’Expo 2030 è un tassello importante per la costruzione della visione Saudita da qui ai prossimi anni: il “ Rinascimento ... (tpi)

In settembre Mohammed Bin Salman, premier ed erede al trono dell'Arabia, ha dichiarato che il Medio Oriente sarà la nuova Europa e guiderà il prossimoglobale. Mohammed deve aver ...Inoltre, Mohammed bin Salman ha affermato che l'Arabiasta continuando il suodello sviluppo in conformità con Vision 2030. Ha aggiunto: 'L'economiaè quella in più ...