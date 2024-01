Il regalo di compleanno che vorrei ricevere? | la rivelazione della Meloni

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ieri a Un giorno da pecora, su Radio1, la premierha spento “virtualmente” - collegata da Palazzo Chigi - le candelinetorta diche gli hanno fatto trovare i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Ho ricevuto molti auguri. Posso dire che me li ha fatti Conte, me li ha mandati molto presto stamattina. Ho letto anche quelliVon Der Leyen e Rishi Sunak». Qual è ilche vorrebbe? «Dormire...». Pensa di festeggiare i 50 anni a Palazzo Chigi? «Per forza, ci tocca...» ha concluso

ROMA - Dalla festa a Piazza della Libertà agli auguri sui social. Il 9 gennaio si celebra il Compleanno della Lazio , un giorno speciale per i tifosi ... (247.libero)

Un felice compleanno per Kate Middleton , che ha compiuto 42 anni e potrebbe ricevere ben presto un regalo di gran prestigio da Re Carlo III. Suo ... (dilei)

La piccola Olimpia finalmente ha un cuore nuovo. Questa bambina, che ha appena compiuto quattro anni , ha aspettato per ben otto per otto mesi nel ... (thesocialpost)

Non riesci a resistere all’ultima idea regalo udinese ? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Dal marchio ... (justcalcio)

Nel giorno del suo 47esimo compleanno , Giorgia Meloni è intervenuta in diretta a Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da ... (open.online)

... dove ha rivelato ilche più gradirebbe: 'Dormire' . Nelle pause fra i vari impegni in agenda, Giorgia Meloni ha festeggiato a Palazzo Chigi il suo, il secondo da quando è alla ...Qual è invece ilche vorrebbe ricevere "Dormire...". Stasera riuscirà a fare una cena tra amici "Non credo, ma recupereremo". Infine uno sguardo sul futuro e suldel mezzo secolo. ...Centosedici anni di storia, tra gioie e dolori. Il Bari ha festeggiato ieri il suo genetliaco, nato com’è il 15 gennaio 1908. Nel lungo percorso dei galletti, tante le ...La super modella inglese Kate Moss festeggia 50 anni! Tra sedute di meditazione, tutorial di skincare e capezzoli in vista sul red carpet ...