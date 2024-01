Il Pd di Schlein? Senza visione | ma non basta cambiare leader Parla Franchi

Leggi su formiche

(Di martedì 16 gennaio 2024) È importante farsi vedere alle manifestazioni della Cgil ma non, dice a Formiche.net a proposito del Pd di Elly, Paolo, uno dei più autorevoli commentatori politici italiani, editorialista del Corriere della Sera, già direttore del Riformista e scrittore (“Il Pci e l’eredità di Turati” il suo ultimo lavoro per La nave di Teseo). Il nodo, spiega, non può essere limitato alla possibile candidatura della segretaria alle elezioni europee o al fatto che il Pd abbia scelto una guida donna, come fatto da FdI. Ma verte l’idea stessa del Pd post Lingotto, le sue posizioni su temi portanti come la politica estera o il lavoro, che in questa fase non si sono viste. Cosa fare adesso? “Il primo problema resta quello della ricostruzione da parte della nuovaship. Ricostruzione di questo partito vuole dire ...