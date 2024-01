Il nuovo Mazzo | sofisticato | profondo e “de petto” come pochi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una delle aperture più attese di Roma,, è arriva a poco meno di un mese dalla fine del 2023 generando – un po’succede pressoché per ogni metro quadro inaugurato a Milano – curiosità e grande compiacimento. Esatto, perché la coppia Francesca Barreca e Marco Baccanelli (aka The Fooders) oltre ad essere stata sempre molto amata oltre che apprezzata professionalmente, ha sviluppato negli anni format di ristorazione contro-tendenza, succulenti e particolarmente rock ’n’ roll. In realtà quella diè una ri-apertura perché la prima sede del laboratorio di cucina era nata nel 2006 a Roma est, nella periferica e ruvida Centocelle (che ringrazierà di questo arrivo). Gli inizi sono stati tosti, «Qui ce famo er», tanto che da questa espressione che fotografava la realtà è nato il fortunato nome. Il primo ...