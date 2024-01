Il neonato abbandonato nel cassonetto e le alternative per chi non vuole essere mamma

Leggi su dilei

(Di martedì 16 gennaio 2024) È possibile abbandonare al suo destino un? È possibile lasciarlo in un angolo, accanto a undei rifiuti, pur avendo la piena consapevolezza che questo gesto potrebbe mettere fine alla sua brevissima vita? La risposta è che sì, ancora oggi questi drammatici gesti accadono e spesso portano proprio alla morte dell’infante. Certo, non è il caso di Lorenzo, il piccolo che è stato ritrovato in provincia di Torino: lui, pur essendo attualmente sotto controllo, sta bene perché una famiglia è arrivata giusto in tempo per salvarlo. Ma il ritrovamento del bambino, a dispetto dell’esito relativamente felice, impone una nuova riflessione su quali sono leper le donne che non vogliono o non possonomadri. Ci si chiede, ancora una volta, quali sono le opzioni e come si può evitare che alcune ...