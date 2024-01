Il mostro dell’incesto potrebbe tornare in libertà VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Josef Fritzl, ilcon la figlia Elisabeth, sua schiava per 24 anni nella cantina della sua casa ad Amstetten in Austria,essere scarcerato perché non rappresenta più un pericolo per la comunità. L’uomo, 88 anni di professione ingegnere elettrotecnico, aveva imprigionato la figlia nel bunker sotterraneo appositamente costruito dall’età di 18 a 42 (tra il 1984 ed il 2008) e a seguito di ripetuti abusi sessuali erano nati sette figli. La prima figlia, Kerstin era nata nel 1989, seguirono le nascite di Stefan (1990), Lisa (1992), Monika (1994), Alexander (1996), Michael (nato e morto nel 1996) e Felix, l’ultimo nel 2002. Fritzl nel 2009 era stato condannato all’ergastolo e rinchiuso in una struttura per criminali psichiatrici. Secondo quanto previsto dalla sentenza di ...