“Il mio nome è tutto quello che ho” | la rabbia della regina Elisabetta quando scoprì che Harry aveva chiamato sua figlia Lilibet Diana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Il mioche ho”. Queste le amare parole che sarebbero uscite dalla boccaII per commentare, in stile British,il disappunto per la decisione die Meghan di chiamare la secondogenita. Il nomignolo coniato dal papà Giorgio VI per giocare con la difficoltàpiccola, “il suo orgoglio”, nel pronunciare il suoda bambina era passato sulle labbra del secondo uomosua vita, il principe Filippo. Quest’ultimo, ad un amicoscritto: “è l’unica cosa al mondo per me assolutamente vera”. Solo loro due e pochissimi altri a ...