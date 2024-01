Il metodo Lucarelli | basta puntare il dito e il linciaggio si scatena in Rete

(Di martedì 16 gennaio 2024) I blogger non rispondono alle regole dei giornalisti. Nessuna responsabilità sulle accuse, milioni di utenti anonimi fanno il resto: così la gogna resta senza responsabili. E le vittime non hanno difesa

No, non mi metterò certo ad alzare la paletta per dare i voti a Selvaggia Lucarelli , campionessa assoluta della specialità, anzi cintura nera ... (liberoquotidiano)

Selvaggiae il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che molto probabilmente si è tolta la vita ... Daniele Capezzone analizza i fatti e spiega qual è ildella giornalista e ...... delle sentenze lapidarie e irrevocabili che non abbisognano neppure di indagini, come non lo sono state le penose istruttorie internettiane di un famiglio di Selvaggia: roba sufficiente, ...I blogger non rispondono alle regole dei giornalisti. Nessuna responsabilità sulle accuse, milioni di utenti anonimi fanno il resto: così la gogna resta senza responsabili. E le vittime non hanno dife ...Non ritenete possibile essere taglienti senza scatenare una lapidazione, che odora di voglia di protagonismo vostro