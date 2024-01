Il Gratta e vinci da 2 milioni contesto fra 3 ex amici | l’ultimo scontro in aula | “Ho grattato io | non divido niente”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il 22 febbraio a Garda vinse unda duedi euro. Un bottino che però venne subito sequestrato dopo che due colleghi di lavoro ed exdenunciarono il 43enne Ricardo, nato in Brasile e residente dal 2018 nel Mantovano a Monzambano, per appropriazione indebita: «Quel tagliando superfortunato lo abbiamo acquistato insieme, quindi lata va suddivisa in tre – sostengono -. Tra noi c’era un patto ben preciso, avevamo anche contattato un notaio, ma Ricardo ci ha tradito e almomento ha tentato di incassare da solo tutto il maxi malloppo». Ieri, lunedì 15 gennaio, al banco degli imputati è finito il piastrellista-«paperone» Ricardo G. T. che ha spiegato: «Il tagliando da duedi euro? L’ho comprato io e l’ho ...

Gratta e Vinci , i numeri non mentono mai e ci dicono anche un’altra cosa: la città dove si vince di più ha pure un altro primato I numeri non ... (ilveggente)

E’ cominciato alla grande il 2024 per un cliente della tabaccheria di via Salotti Cardinale a Montefiascone , in pro Vinci a di Viterbo. Una Vinci ta ... (ilcorrieredellacitta)

Vince due milioni di euro alma due amici lo trascinano in tribunale sostenendo che il tagliando vincente era stata comprato insieme a loro e la vincita va divisa. Sotto accusa il piastrellista di origine ...Primo, che gli aveva fruttato 800mila euro incassati senza problemi. Poi il 22 febbraio, come racconta il Corriere della Sera , a Garda arriva la vincita contestata: due milioni di ...Il 22 febbraio a Garda vinse un Gratta e Vinci da due milioni di euro. Un bottino che però venne subito sequestrato dopo che due colleghi di lavoro ed ex amici denunciarono il 43enne Ricardo, nato in ...Sequestrati 135 biglietti venduti abusivamente durante le attività di controllo in una tabaccheria di Santa Venerina ...