Il grasso crea la vita

(Di martedì 16 gennaio 2024) Viviamo in una societàfobica. Per gestire il nostrocorporeo occorre conoscerlo. Prendiamo un comune metro e misuriamo la circonferenza dell’addome all’attesa dell’ombelico. Misuriamo la nostra altezza. La circonferenza addome non deve superare i 102 cm nell’uomo e 88 cm nella donna, ad ogni età. Superare questi limiti vuol dire avere un eccesso adiposo addominale, condizione che può generare patologie metaboliche gravi (diabete tipo 2, aterosclerosi…) perché l’eccesso diaddominale genera un processo infiammatorio nell’intero organismo. Procediamo al rapporto tra la circonferenza addome (cm) diviso l’altezza (cn). Per la donna dobbiamo avere un valore inferiore a 0.49. Per l’uomo un valore inferire a 0.53. Valori superiori indicano una sproporzione tra circonferenza addominale e altezza, responsabile di ...