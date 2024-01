Il governo turco sta usando il calcio per attaccare Israele

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 gennaio 2024) È destinata a far discutere la vicenda di Sagiv Yehezkel, il calciatore israeliano arrestato domenica 14 gennaio in Turchia per via di una esultanza dopo un gol in una partita della Süper Lig, il massimo campionato locale. Di mezzo c’è ovviamente la guerra in Medio Oriente e la posizione politica del, notoriamente vicino alla Palestina. Dopo aver segnato, nel pomeriggio, il gol del pareggio del suo Antalyaspor contro il Trabzonspor, Yehezkel aveva celebrato mostrando alle telecamere la fasciatura della sua mano sinistra, su cui aveva scritto «100 giorni dal 7 ottobre», ricordando la data degli attacchi di Hamas ine il sequestro di diverse persone ancora in ostaggio. Se in altri contesti il suo gesto sarebbe potuto sembrare abbastanza innocuo, così non è stato in Turchia. Poco dopo la fine dell’incontro, ...