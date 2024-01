Il governo tedesco alle prese con la recessione oltre che con i trattori

(Di martedì 16 gennaio 2024) Migliaia di agricoltori tedeschi da lunedì stanno bloccando Berlino con i loro, mobilitandosi contro il progetto di eliminare i benefici fiscali per la loro professione e chiedendo le dimissioni del. Questo raduno di agricoltori nel cuore della capitale tedesca vuole essere il culmine di una settimana di manifestazioni nazionali del mondo agricolo, che ildi Olaf Scholz teme si estendano al resto della società. Davanti alla Porta di Brandeburgo, migliaia di contadini hanno accolto con fischi il ministro delle Finanze Christian Lindner, definendolo «un bugiardo» e ordinandogli di «andarsene» mentre parlava dal palcostito per l’occasione. Iniziata una settimana fa, la grande mobilitazione degli agricoltori ha avuto origine dall'annuncio, lo scorso dicembre, di una riduzione dei sussidi al ...

