Il governo mette tredici Procure “sotto inchiesta” | attivato il “monitoraggio” per la possibile violazione del bavaglio di Cartabia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilprovoca i primi effetti. L’ispettorato generale del ministero della Giustizia hailsu 13per quanto riguarda le loro modalità di comunicazione sui procedimenti penali in corso. A renderlo noto, nell’Aula della Camera, è stato ilsegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, rispondendo ad un’interrogazione del deputato di Azione Enrico Costa. Tradotto vuol dire che via Arenula sta indagando su 13 uffici inquirenti per unadel decreto sulla presunzione d’innocenza varato daldi Mario Draghi e dall’allora guardasigilli Marta, proprio su input dello stesso Costa. In pratica, in attesa dire un ...