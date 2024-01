Il genio di Jannacci | gli aneddoti di Paolo Rossi e la monumentale pigrizia di Abatantuono

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 gennaio 2024) «Enzo era anche difficile da frequentare, era anche faticoso, per chi non capisce: se tu capisci, sai cosa prendere dalle persone e sai cosa evitare». Lo dice Diegoal sesto minuto di “Enzo: Vengo anch’io”, ed è in quel momento che io capisco due cose, che però vi dico dopo. Prima devo dirvi che siamo in un periodo di sovrapproduzione documentaristica, e i documentari sono quasi tutti brutti. Poi non lo si dice mai, neanche noialtri che ne scriviamo lo diciamo, perché ci conosciamo tutti e non si può fare la rivoluzione, figuriamoci se si può fare la stroncatura. Sono quasi tutti brutti per due ragioni abbastanza ovvie. Quando sono documentari compartecipati dal soggetto – non so: quello su Robbie Williams – per quell’effetto che Maurizio Costanzo sintetizzava in «stàmo a fa’ er santino». Quando sono documentari sulla prima ...