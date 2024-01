Il dolore di Stefano Buttafuoco per il figlio Brando | che malattia ha | “Mia moglie Alessia è la mia forza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024), giornalista e presentatore tv, ha raccontato su “Credere” la sua esperienza di vita, fatta die sofferenza ma anche del grande sollievo dato dalla vicinanza a Dio “Da soli non si va da nessuna parte e, per quella che è stata la mia esperienza, anche la fede gioca un ruolo fondamentale” ha raccontato. La sua vita è completamente cambiata quando a un anno suoebbe una crisi epilettica: “Dopo una serie di accertamenti scopriamo che la causa è genetica:aveva una particolare variante della Sindrome di West. Nel mondo esistono solo una ventina di casi come il suo”. Alla patologia del, non c’è una cura: “La stessa risposta dei medici è stata: “Coraggio, in bocca al lupo!””, ha spiegato. La patologia, rarissima, non vede ...