Il disastro di Fedez | ecco chi ha mostrato durante la diretta | un caso inquietante

(Di martedì 16 gennaio 2024)contro gli hater ci mette la faccia (la sua) e va alla guerra dichiarando l'intenzione di “andare a prendere” uno per uno gli odiatori che prendono di mira i suoi figli, la sua famiglia o la sua malattia. Peccato che ieri, nell'ennesima puntata del suo podcast, Muschio selvaggio, il rapper abbia preso di mira la faccia... sbagliata, cadendo in pieno nella trappola tesa ad arte dal vero hater, tale Davidone che su X ha twittato in maniera dannatamente beffarda: «mi, ci metto la faccia (non sua, ndr) così posso finalmente dire, assumendomi le mie responsabilità, che godo per il problemino al pancreas che ha colpito» Una presa per i fondelli doppia, nella quale il rapper è caduto in pieno., infatti, fidandosi di fatto dell'hater ha pensato bene di additare e mostrare pubblicamente la foto del volto ...