Il deludente bilancio dei sussidi contro il caro energia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nell’ultima edizione del suo bollettino mensile, la Banca centrale europea esorta gli Stati membri a «continuare a rimuovere le misure di supporto»la crisi energetica. Infatti, «questo è essenziale a evitare di sostenere le pressioni inflazionistiche di lungo termine, che altrimenti richiederebbero un’ulteriore stretta monetaria». L’Italia ha già rimosso gran parte delle misure straordinarie introdotte tra la seconda metà del 2021 e la fine del 2022. È il momento, quindi, di farne un primo. Si possono trarre due lezioni, in particolare. La prima è che questi provvedimenti sono stati efficaci ma non efficienti. Senza dubbio, l’enorme spesa messa in campo dal Governo Draghi ha contribuito a mitigare gli aumenti. Ma molti dei beneficiari non ne avevano bisogno, e forse non se ne sono neppure accorti: il caso forse più clamoroso è ...